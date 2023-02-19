Jose Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Andrade 27 Mayıs 1996 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Eduardo Andrade Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Andrade Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Andrade'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

Jose Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Andrade şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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