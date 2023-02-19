Camilo Charris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Charris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Charris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Charris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Charris 17 Temmuz 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andres Charris Martinez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Charris Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Charris, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Camilo Charris'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Charris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Charris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Camilo Charris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Charris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Patriotas U20

1 Temmuz 2021 yılında Patriotas

Camilo Charris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Charris şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.