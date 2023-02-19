Sergio Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Roman 21 Mayıs 1995 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Felipe Román Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Roman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Roman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Roman'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Once Caldas

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

6 Ocak 2023 yılında Patriotas

Sergio Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Roman şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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