Quentin Danloux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Danloux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Danloux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Danloux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Danloux 16 Kasım 2001 tarihinde Burdeos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Quentin David Jean Pierre Danloux şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Danloux Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quentin Danloux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Quentin Danloux'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Danloux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Danloux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quentin Danloux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Danloux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Patriotas

Quentin Danloux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Danloux şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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