Aldair Simanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Simanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Simanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Simanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Simanca 4 Temmuz 1998 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Simanca Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Simanca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EC intermediaciones yapmaktadır. Aldair Simanca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair Simanca'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldair Simanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Simanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldair Simanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Simanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Real Cartagena

5 Ekim 2020 yılında Atl. Pantoja

1 Ocak 2021 yılında Platense FC

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

15 Şubat 2022 yılında UCV FC

31 Ocak 2023 yılında Patriotas

Aldair Simanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Simanca şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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