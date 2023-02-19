Luis Payares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Payares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Payares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Payares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Payares 14 Ocak 1990 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel Payares Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Payares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Payares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Payares'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Payares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Payares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Payares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Payares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2013 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2013 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2015 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2019 yılında Millonarios

1 Ocak 2020 yılında Once Caldas

1 Ocak 2021 yılında Rionegro Águila

7 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

6 Temmuz 2022 yılında Patriotas

Luis Payares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Payares şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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