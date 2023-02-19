Diego Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Ruiz 2 Ekim 1997 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Armando Ruíz De La Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Ruiz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Ruiz'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2022 yılında Patriotas

Diego Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Ruiz şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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