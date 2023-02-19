David Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Orozco 21 Ekim 1995 tarihinde Popayán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Alejandro Orozco Realpe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Orozco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Orozco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Orozco'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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David Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2023 yılında Patriotas

David Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Orozco şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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