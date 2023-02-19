Yimmer Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimmer Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yimmer Salas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yimmer Salas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yimmer Salas 6 Ağu 1996 tarihinde Socorro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yimmer Salas Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yimmer Salas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yimmer Salas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yimmer Salas'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yimmer Salas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yimmer Salas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yimmer Salas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yimmer Salas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Real Santander

6 Ocak 2023 yılında Patriotas

Yimmer Salas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yimmer Salas şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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