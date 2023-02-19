Robert Harrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Harrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Harrys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Harrys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Harrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Harrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Harrys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Harrys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Harrys 7 Temmuz 1995 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Alexander Harrys Roqueme şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Harrys Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LATNORD Football yapmaktadır. Robert Harrys, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Harrys'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Harrysboyu ve yaşı kaç

Robert Harrys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Harrys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Harrys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Harrys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

6 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

14 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Patriotas

Robert Harrys kimdir

Robert Harrys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Harrys şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Robert Harrys nereli

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