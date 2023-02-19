Juan Mojica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Mojica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Mojica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Mojica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Mojica 27 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Mojica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Mojica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Mojica'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Mojica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Mojica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Mojica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Mojica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Mojica şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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