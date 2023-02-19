Santiago Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Cordoba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Cordoba 15 Mayıs 1997 tarihinde Antioquia şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Cordoba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Santiago Cordoba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Cordoba'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Cordoba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santiagourrutia11/

http://www.facebook.com/santiago.cordobaurrutia

Santiago Cordobaboyu ve yaşı kaç

Santiago Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Cordoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Cordoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gil Vicente B

1 Mayıs 2016 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Alianza Atl.

2 Mart 2021 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2022 yılında Marathón

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2023 yılında Patriotas

Santiago Cordoba kimdir

Santiago Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Cordoba şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Santiago Cordoba nereli

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