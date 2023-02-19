Kevin Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Moreno 23 Temmuz 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Joacid Moreno Sinisterra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Kevin Moreno, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Moreno'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

24 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

9 Ocak 2023 yılında Patriotas

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Cali

Kevin Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Moreno şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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