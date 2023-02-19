Sebastian Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ayala 14 Eylül 1995 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhoan Sebastián Ayala Sanabria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ayala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sebastian Ayala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ayala'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

5 Temmuz 2015 yılında Nacional

31 Aralık 2015 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2017 yılında Millonarios

1 Ocak 2019 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

25 Ocak 2022 yılında Quindío

8 Ocak 2023 yılında Patriotas

Sebastian Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ayala şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Ayala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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