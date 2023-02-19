Marcilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcilio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcilio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcilio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcilio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcilio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcilio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcilio 6 Ocak 2000 tarihinde Igarassu şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcílio Silva de Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcilio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcilio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcilio'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcilioboyu ve yaşı kaç

Marcilio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcilio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcilio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcilio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Esmoriz

1 Temmuz 2019 yılında Sanjoanense

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2022 yılında Patriotas

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Patriotas

Marcilio kimdir

Marcilio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcilio şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Auto Esporte Clube (PB)

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Marcilio nereli

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