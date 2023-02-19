Jose Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Guzman 15 Şubat 1998 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Guzmán Pinzón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Guzman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Guzman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Guzman'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

Jose Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Guzman şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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