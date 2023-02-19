Omar Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Preciado 1 Ekim 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Felipe Preciado Pineda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Preciado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE THOUSAND yapmaktadır. Omar Preciado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Preciado'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Patriotas

Omar Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Preciado şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.