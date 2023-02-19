Fabian Banguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Banguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Banguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Banguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Banguero 13 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabián Banguero Banguero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Banguero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabian Banguero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Banguero'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Banguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Banguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabian Banguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Banguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Patriotas

Fabian Banguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Banguero şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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