Antony Otero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antony Otero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antony Otero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antony Otero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antony Otero 6 Nisan 1996 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Antony José Otero Carrascal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antony Otero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Antony Otero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Antony Otero'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antony Otero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antony Otero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antony Otero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antony Otero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Indep. Santa Fe

12 Temmuz 2016 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2017 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2017 yılında Indep. Santa Fe

16 Şubat 2018 yılında Leones FC

31 Aralık 2018 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Patriotas

Antony Otero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antony Otero şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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