Carlos De Las Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos De Las Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos De Las Salas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos De Las Salas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos De Las Salas 26 Nisan 1998 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Yesith De Las Salas Simanca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos De Las Salas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Special One yapmaktadır. Carlos De Las Salas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Patriotas FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Patriotas FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos De Las Salas'nin Boyacá Patriotas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos De Las Salas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos De Las Salas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos De Las Salas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos De Las Salas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Patriotas

Carlos De Las Salas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos De Las Salas şuan Boyacá Patriotas FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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