Francis Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francis Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francis Jacobs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francis Jacobs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francis Jacobs 14 Mart 2005 tarihinde Laguna Beach, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francis Jacobs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francis Jacobs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 12 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Francis Jacobs'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francis Jacobs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francisjacobss/

Francis Jacobs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francis Jacobs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francis Jacobs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francis Jacobs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2019 yılında Orange County

1 Nisan 2022 yılında Cal United

30 Kasım 2022 yılında Orange County

Francis Jacobs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francis Jacobs şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Francis Jacobs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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