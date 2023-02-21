Georgi Melkadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Melkadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Melkadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Melkadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Melkadze 4 Nisan 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Мелкадзе Георгий Джемалович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Melkadze Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Georgi Melkadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Melkadze'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgi Melkadze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/skvoznoi_9/

Georgi Melkadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Melkadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgi Melkadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Melkadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak II

1 Temmuz 2015 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

30 Haziran 2018 yılında Spartak 2

1 Ocak 2019 yılında Spartak Moskova

1 Eylül 2019 yılında Tambov

31 Temmuz 2020 yılında Spartak Moskova

13 Ağustos 2020 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2021 yılında Spartak Moskova

25 Ocak 2022 yılında Sochi

Georgi Melkadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Melkadze şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgi Melkadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Moskau (2002-2008), Spartak Moskau (2008-2014)

Team FNL takımında 10 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 8 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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