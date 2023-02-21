Georgiy Gongadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Gongadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Gongadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Gongadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Gongadze 20 Mart 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Гонгадзе Георгий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Gongadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgiy Gongadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Gongadze'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Gongadze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/georgii.gongadze/

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Georgiy Gongadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Gongadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgiy Gongadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Gongadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2010 yılında Torpedo M. U19

1 Ocak 2015 yılında Aventa-2000

1 Ocak 2016 yılında FK Dolgoprudnyi

1 Ocak 2017 yılında Din. Stavropol

11 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2018 yılında Mashuk-KMV

30 Ağustos 2018 yılında Olimp Khimki

1 Temmuz 2020 yılında SKA Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

16 Ağustos 2021 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

Georgiy Gongadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Gongadze şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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