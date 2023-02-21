Daniil Chernyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Chernyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Chernyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Chernyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Chernyakov 7 Ocak 2001 tarihinde Davydovo, Moscow Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черняков Даниил Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Chernyakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Chernyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Chernyakov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Chernyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Chernyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Chernyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Chernyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2020 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

Daniil Chernyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Chernyakov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Chernyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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