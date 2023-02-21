İgor Kalinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kalinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Kalinin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Kalinin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Kalinin 11 Kasım 1995 tarihinde Kerch, Krym şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Калинин Игорь Олегович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Kalinin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İgor Kalinin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Kalinin'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Kalinin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kalinin_igor13/

İgor Kalinin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Kalinin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Kalinin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Kalinin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Illichivets

1 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Zorya Luhansk

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2016 yılında Zirka

1 Ocak 2017 yılında Volgar

2 Şubat 2018 yılında Krasnodar

3 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2018 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Moskova

21 Şubat 2020 yılında Ural

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Ural

2 Temmuz 2021 yılında Rostov

8 Eylül 2022 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Rostov

İgor Kalinin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Kalinin şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SDYuSShOR № 5 Sevastopol (-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.