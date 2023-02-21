Evgeniy Markov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Markov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Markov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Markov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Markov 7 Temmuz 1994 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Марков Евгений Станиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Markov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Evgeniy Markov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Markov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Markov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markov777/

Evgeniy Markov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Markov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Markov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Markov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zenit II

29 Ağustos 2014 yılında Enisey

30 Haziran 2015 yılında Zenit II

1 Temmuz 2015 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ocak 2016 yılında Tosno

18 Ocak 2018 yılında Dinamo Moskova

5 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

31 Temmuz 2020 yılında Dinamo Moskova

6 Ekim 2020 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal Tula

1 Ocak 2023 yılında Fakel Voronezh

Evgeniy Markov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Markov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Markov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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