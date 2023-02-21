Aleksey Gorodovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Gorodovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Gorodovoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Gorodovoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Gorodovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Gorodovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Gorodovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Gorodovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Gorodovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Gorodovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Gorodovoy 10 Ağustos 1993 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Городовой Алексей Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Gorodovoy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Gorodovoy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Gorodovoy'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Gorodovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Gorodovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Gorodovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Gorodovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Akademia Rostov

1 Ocak 2011 yılında Stavropol

24 Ağustos 2012 yılında Sakhalin

1 Temmuz 2013 yılında Yakutia Yakutsk

31 Temmuz 2014 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2017 yılında Kongsvinger

31 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan

22 Şubat 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

30 Haziran 2019 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2020 yılında Veles Moskova

25 Ocak 2021 yılında Rubin Kazan

26 Ocak 2021 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2022 yılında Fakel Voronezh

Aleksey Gorodovoy kimdir

Aleksey Gorodovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Gorodovoy şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksey Gorodovoy nereli

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