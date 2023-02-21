Evgeniy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Morozov 14 Şubat 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Евгений Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Morozov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Morozov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Şubat 2022 yılında Volgar

30 Haziran 2022 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Evgeniy Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Morozov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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