Evgeniy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Evgeniy Morozov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Evgeniy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Evgeniy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Morozov 14 Şubat 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Евгений Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Morozov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Morozov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Evgeniy Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Şubat 2022 yılında Volgar

30 Haziran 2022 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Evgeniy Morozov kimdir

Evgeniy Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Morozov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Evgeniy Morozov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!