Denis Shepilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Shepilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Shepilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Shepilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Shepilov 17 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шепилов Денис Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Shepilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Denis Shepilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Shepilov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Shepilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Shepilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Shepilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Shepilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Fakel-M

1 Ocak 2021 yılında Fakel Voronezh

Denis Shepilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Shepilov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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