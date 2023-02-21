Mohamed Brahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Brahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Brahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Brahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Brahimi 17 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da محمج أمين براهيمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Brahimi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FLTW yapmaktadır. Mohamed Brahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Brahimi'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Brahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Brahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Brahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Brahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2021 yılında Pirin

8 Ocak 2022 yılında Botev Plovdiv

3 Şubat 2023 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Botev Plovdiv

Mohamed Brahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Brahimi şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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