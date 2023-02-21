Vladislav Masternoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Masternoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Masternoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Masternoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Masternoy 17 Kasım 1995 tarihinde Pskov şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мастерной Владислав Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Masternoy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Masternoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vladislav Masternoy'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Masternoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Masternoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Masternoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Masternoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2012 yılında Akademia FCSM

1 Ocak 2013 yılında Spartak II

1 Temmuz 2014 yılında Spartak 2

14 Temmuz 2015 yılında Avangard Kursk

16 Temmuz 2016 yılında Armavir

16 Temmuz 2018 yılında Pskov-747

1 Temmuz 2019 yılında Fakel Voronezh

Vladislav Masternoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Masternoy şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Masternoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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