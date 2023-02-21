Khyzyr Appaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khyzyr Appaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khyzyr Appaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khyzyr Appaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khyzyr Appaev 27 Ocak 1990 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аппаев Хызыр Хакимович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khyzyr Appaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khyzyr Appaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Khyzyr Appaev'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khyzyr Appaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khyzyr Appaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Khyzyr Appaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khyzyr Appaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Zhemchuzhina II

1 Ocak 2011 yılında Druzhba Maikop

31 Ağustos 2011 yılında KS Samara II

1 Ocak 2012 yılında KS Samara

1 Temmuz 2012 yılında Krasnodar

1 Ocak 2013 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2014 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2014 yılında Gazovik Orenburg

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Tula

1 Ocak 2017 yılında Riga

1 Temmuz 2017 yılında Avangard Kursk

1 Ocak 2018 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2018 yılında Tambov

15 Şubat 2020 yılında Tekstilshchik

16 Ocak 2021 yılında Fakel Voronezh

Khyzyr Appaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khyzyr Appaev şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SDYuShOR Elbrus Raion Tyrnyaus (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.