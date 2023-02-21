İlya Svinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Svinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Svinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Svinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Svinov 25 Eylül 2000 tarihinde Togliatti, Samara Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Свинов Илья Евгеньевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Svinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Svinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Svinov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Svinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Svinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İlya Svinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Svinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lada Togliatti

21 Şubat 2019 yılında Nosta

1 Temmuz 2021 yılında Fakel Voronezh

1 Ocak 2022 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

İlya Svinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Svinov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.