Mikhail Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Smirnov 3 Haziran 1990 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смирнов Михаил Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Smirnov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitaliy Kaloev yapmaktadır. Mikhail Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mikhail Smirnov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Zenit II

1 Ocak 2009 yılında ara verdi

1 Ocak 2010 yılında Amkar II

1 Ocak 2012 yılında Amkar Perm

26 Temmuz 2013 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2013 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2014 yılında Tosno

1 Temmuz 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Sibir

1 Temmuz 2019 yılında Fakel Voronezh

Mikhail Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Smirnov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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