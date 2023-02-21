Sergey Bozhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Bozhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Bozhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Bozhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Bozhin 12 Eylül 1994 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Божин Сергей Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Bozhin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Sergey Bozhin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Bozhin'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Bozhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Bozhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Bozhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Bozhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Yunit Samara

31 Ağustos 2011 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2014 yılında KS Samara

31 Ağustos 2017 yılında Lada Togliatti

24 Mart 2018 yılında Syzran-2003

1 Temmuz 2018 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

1 Ağustos 2020 yılında KS Samara

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

Sergey Bozhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Bozhin şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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