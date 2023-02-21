Sergey Bryzgalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Bryzgalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Bryzgalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Bryzgalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Bryzgalov 15 Kasım 1992 tarihinde Pavlovo, Nizhniy Novgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Брызгалов Сергей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Bryzgalov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Sergey Bryzgalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Sergey Bryzgalov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Bryzgalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Bryzgalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergey Bryzgalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Bryzgalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Saturn MO II

1 Mart 2011 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Terek Grozny

3 Şubat 2017 yılında Anji Mahaçkale

13 Temmuz 2018 yılında Ural

2 Eylül 2019 yılında Fakel Voronezh

Sergey Bryzgalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Bryzgalov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergey Bryzgalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Pavlovo, Master-Saturn Jugend Akademie

Rusya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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