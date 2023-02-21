Maksim Maksimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Maksimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Maksimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Maksimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Maksimov 4 Kasım 1995 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Максимов Максим Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Maksimov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CATENACCIO yapmaktadır. Maksim Maksimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Maksim Maksimov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Maksimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Maksimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Maksimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Maksimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Fakel-M

1 Ocak 2013 yılında Atlantas

28 Mart 2017 yılında Trakai

31 Ağustos 2017 yılında Vardar

14 Nisan 2019 yılında RFS

27 Mayıs 2019 yılında Cezalı

28 Ağustos 2019 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2020 yılında Fakel Voronezh

Maksim Maksimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Maksimov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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