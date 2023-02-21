Vyacheslav Yakimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Yakimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Yakimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Yakimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Yakimov 5 Ocak 1998 tarihinde Novokubansk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Якимов Вячеслав Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Yakimov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vyacheslav Yakimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Yakimov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Yakimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Yakimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vyacheslav Yakimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Yakimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında KubGU Krasnodar

1 Ocak 2018 yılında SAS Ivanovskoe

14 Ocak 2019 yılında Krasnodar 2

1 Mart 2022 yılında Krasnodar

1 Ocak 2023 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

Vyacheslav Yakimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Yakimov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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