Reda Rabei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Rabei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Rabei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Rabei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Rabei 12 Temmuz 1994 tarihinde Roubaix şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Rabei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABLEZA COMMUNICATION FOFANA yapmaktadır. Reda Rabei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reda Rabei'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reda Rabei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Rabei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Rabei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Rabei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Amiens SC

29 Temmuz 2017 yılında AS Lyon-Duchère

31 Aralık 2017 yılında Amiens SC

30 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2018 yılında Amiens SC

16 Kasım 2018 yılında US Avranches

30 Haziran 2019 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2019 yılında Fremad Amager

7 Ocak 2021 yılında Botev Plovdiv

3 Şubat 2023 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2023 yılında Botev Plovdiv

Reda Rabei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Rabei şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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