Andrey Mendel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Mendel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Mendel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Mendel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Mendel 17 Nisan 1995 tarihinde Krasnoselskoe, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мендель Андрей Семёнович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Mendel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Mendel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrey Mendel'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Mendel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Mendel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Mendel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Mendel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Biolog

12 Ağustos 2014 yılında Torpedo Armavir

27 Temmuz 2015 yılında Druzhba Maikop

25 Şubat 2016 yılında Chernomorets N.

1 Temmuz 2016 yılında Afips Afipskiy

13 Temmuz 2018 yılında Chernomorets N.

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

21 Şubat 2020 yılında Volgar

30 Haziran 2020 yılında Khimki

1 Temmuz 2020 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Fakel Voronezh

Andrey Mendel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Mendel şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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