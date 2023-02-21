Ruslan Magal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Magal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Magal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Magal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Magal 24 Eylül 1991 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магаль Руслан Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Magal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Magal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruslan Magal'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Magal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Magal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Magal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Magal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Magnit

1 Ocak 2010 yılında Fakel-M

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında FK Yelets

1 Ocak 2013 yılında Donenergo Aksay

24 Temmuz 2013 yılında Vybor-Kurbatovo

1 Nisan 2015 yılında FK Sochi

1 Temmuz 2015 yılında Sibir

1 Ocak 2018 yılında Baltika

1 Temmuz 2019 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2021 yılında Fakel Voronezh

Ruslan Magal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Magal şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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