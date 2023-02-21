İlnur Alshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlnur Alshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlnur Alshin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlnur Alshin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlnur Alshin 31 Ağustos 1993 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Альшин Ильнур Туфикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlnur Alshin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. İlnur Alshin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlnur Alshin'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlnur Alshin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlnur Alshin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlnur Alshin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlnur Alshin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Fakel Voronezh

1 Ocak 2017 yılında Tosno

15 Ağustos 2017 yılında Avangard Kursk

30 Haziran 2018 yılında Tosno

1 Temmuz 2018 yılında Avangard Kursk

10 Ocak 2019 yılında Tambov

1 Temmuz 2019 yılında Baltika

1 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

İlnur Alshin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlnur Alshin şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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