Kirill Suslov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Suslov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Suslov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Suslov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Suslov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Suslov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Suslov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Suslov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Suslov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Suslov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Suslov 26 Ekim 1991 tarihinde Vysokovsk, Moskva Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Суслов Кирилл Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Suslov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Kirill Suslov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kirill Suslov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Suslov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Suslov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Suslov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Suslov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Barnaul

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2014 yılında Sokol Saratov

1 Temmuz 2015 yılında KamAZ

1 Ocak 2016 yılında Kongsvinger

1 Ocak 2018 yılında Amkar Perm

16 Temmuz 2018 yılında Luch

29 Ocak 2019 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2021 yılında Fakel Voronezh

Kirill Suslov kimdir

Kirill Suslov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Suslov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Suslov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kirill Suslov nereli

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