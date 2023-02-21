Vasiliy Cherov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Cherov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasiliy Cherov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasiliy Cherov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasiliy Cherov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Cherov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasiliy Cherov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasiliy Cherov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasiliy Cherov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasiliy Cherov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasiliy Cherov 13 Ocak 1996 tarihinde Slavyansk-na-Kubani, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Черов Василий Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasiliy Cherov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vasiliy Cherov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vasiliy Cherov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vasiliy Cherov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasiliy Cherov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vasiliy Cherov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasiliy Cherov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2016 yılında Khimki

22 Ağustos 2016 yılında Krasnodar 2

22 Şubat 2018 yılında Afips Afipskiy

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2018 yılında Druzhba Maikop

19 Ağustos 2019 yılında Chernomorets N.

1 Ocak 2020 yılında Urozhay

1 Ocak 2021 yılında Fakel Voronezh

Vasiliy Cherov kimdir

Vasiliy Cherov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasiliy Cherov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Vasiliy Cherov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Vasiliy Cherov nereli

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