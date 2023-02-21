Matvey İvakhnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey İvakhnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matvey İvakhnov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matvey İvakhnov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matvey İvakhnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey İvakhnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matvey İvakhnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey İvakhnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey İvakhnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey İvakhnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey İvakhnov 21 Temmuz 2003 tarihinde Volgograd şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ивахнов Матвей Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey İvakhnov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matvey İvakhnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matvey İvakhnov'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matvey İvakhnov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ivakhnov_7

Matvey İvakhnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey İvakhnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Matvey İvakhnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey İvakhnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2021 yılında Super Nova

19 Mart 2022 yılında Krasava

5 Temmuz 2022 yılında Fakel Voronezh

Matvey İvakhnov kimdir

Matvey İvakhnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey İvakhnov şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Matvey İvakhnov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Matvey İvakhnov nereli

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