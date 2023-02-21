Roman Akbashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Akbashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Akbashev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Akbashev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Akbashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Akbashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Akbashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Akbashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Akbashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Akbashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Akbashev 1 Kasım 1991 tarihinde Sterlitamak, Bashkortostan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Акбашев Роман Радикович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Akbashev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Roman Akbashev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fakel Voronezh futbol takımında oynamaktadır. Fakel Voronezh takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Roman Akbashev'nin Fakel Voronezh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Akbashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Akbashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Akbashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Akbashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında KamAZ

1 Ocak 2011 yılında Cezalı

1 Ağustos 2011 yılında Dinamo Kirov

1 Temmuz 2012 yılında Avangard Kursk

1 Ocak 2013 yılında KamAZ

10 Şubat 2016 yılında Avangard Kursk

1 Temmuz 2016 yılında Volgar

9 Ocak 2018 yılında Avangard Kursk

28 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan

27 Ocak 2020 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2020 yılında Fakel Voronezh

Roman Akbashev kimdir

Roman Akbashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Akbashev şuan Fakel Voronezh takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Roman Akbashev nereli

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