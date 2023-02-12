Glenn Middleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glenn Middleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Glenn Middleton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Glenn Middleton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Glenn Middleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glenn Middleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Glenn Middleton

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glenn Middleton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glenn Middleton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glenn Middleton 1 Ocak 2000 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glenn Middleton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Glenn Middleton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Glenn Middleton'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Glenn Middleton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Glenn_M22

http://www.instagram.com/glennmiddlet0n/

Glenn Middletonboyu ve yaşı kaç

Glenn Middleton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Glenn Middleton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Glenn Middleton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glenn Middleton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Norwich Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2016 yılında Norwich U21

31 Ocak 2018 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

13 Ağu 2019 yılında Hibernian FC

27 Aralık 2019 yılında Glasgow Rangers

1 Şubat 2020 yılında Bradford

31 Mayıs 2020 yılında Glasgow Rangers

25 Ocak 2021 yılında St. Johnstone

23 Mayıs 2021 yılında Glasgow Rangers

6 Ağu 2021 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2022 yılında Glasgow Rangers

29 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Glenn Middleton kimdir

Glenn Middleton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glenn Middleton şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bugbrooke St Michaels FC (2006-2010), Northampton Town FC (2010-2013), Norwich City FC (2013-1/2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Glenn Middleton nereli

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