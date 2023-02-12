Mark Birighitti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Birighitti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Birighitti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Birighitti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Birighitti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Birighitti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Birighitti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Birighitti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Birighitti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Birighitti 17 Nisan 1991 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Avustralya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mark Romano Birighitti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Birighitti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Mark Birighitti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Birighitti'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Birighitti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarkBirraz

Mark Birighittiboyu ve yaşı kaç

Mark Birighitti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mark Birighitti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mark Birighitti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Birighitti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

27 Ocak 2015 yılında Varese

30 Haziran 2015 yılında Newcastle

18 Temmuz 2016 yılında Swansea

31 Ağu 2017 yılında NAC Breda

11 Eylül 2018 yılında Melbourne City

1 Ağu 2019 yılında Central Coast

21 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Mark Birighitti kimdir

Mark Birighitti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Birighitti şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mark Birighitti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 12 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Birighitti nereli

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