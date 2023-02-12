Ryan Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Edwards 7 Ekim 1993 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan Christopher Edwards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Edwards Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Crown Football Talent Ltd. yapmaktadır. Ryan Edwards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ryan Edwards'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2012 yılında Blackburn

2 Temmuz 2012 yılında AFC Rochdale

31 Aralık 2012 yılında Blackburn

22 Şubat 2013 yılında Fleetwood

27 Nisan 2013 yılında Blackburn

24 Temmuz 2013 yılında FC Chesterfield

24 Ekim 2013 yılında Blackburn

28 Kasım 2013 yılında Tranmere Rovers

28 Aralık 2013 yılında Blackburn

21 Mart 2014 yılında FC Morecambe

21 Nisan 2014 yılında Blackburn

1 Temmuz 2014 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2017 yılında Plymouth Argyle

1 Temmuz 2019 yılında Blackpool

3 Ağu 2020 yılında Dundee United

Ryan Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Edwards şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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