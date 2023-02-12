Ross Graham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Graham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Graham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Graham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Graham 20 Şubat 2001 tarihinde Blairgowrie şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Graham Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Ross Graham, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ross Graham'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ross Graham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Graham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Graham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Graham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dundee Utd. U18

1 Temmuz 2019 yılında Dundee Utd. B

18 Ocak 2020 yılında Elgin City

30 Nisan 2020 yılında Dundee Utd. B

1 Temmuz 2020 yılında Dundee United

8 Ekim 2020 yılında Cove Rangers FC

15 Ocak 2021 yılında Dundee United

5 Mart 2021 yılında Cove Rangers FC

12 Mayıs 2021 yılında Dundee United

1 Temmuz 2021 yılında Dunfermline A.

4 Ocak 2022 yılında Dundee United

Ross Graham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Graham şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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